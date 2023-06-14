«Вегас» — «Флорида»: Стоун оформил хет-трик в пятом матче финала Кубка Стэнли

«Вегас» увеличил преимущество в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Флориды». Счет стал 8:3.

Нападающий Марк Стоун забросил шайбу в пустые ворота. Он оформил хет-трик в этой встрече.

«Голден Найтс» ведут в серии — 3-1.