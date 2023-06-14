Айкел стал лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ

Нападающий «Вегаса» Джек Айкел стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли в сезоне-2022/23. 26-летний американец в 22 матчах набрал 26 очков, забросив 6 шайб и сделав 20 голевых передач.

Сегодня, 14 июня, в пятом и решающем матче финальной серии плей-офф НХЛ против «Флориды» (9:3) Айкел сделал три голевые передачи.

«Вегас» впервые в истории выиграл Кубок Стэнли, обыграв в финале «Пантерз» — 4-1.