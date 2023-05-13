Бобровский стал вторым вратарем «Флориды» с 50 отраженными бросками в матче плей-офф НХЛ

«Флорида» в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграла «Торонто» (3:2 ОТ, 4-1) и вышла в финал Восточной конференции.

Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский стал вторым голкипером в истории франшизы, сделавшим 50 сейвов в матче плей-офф: ранее это удалось Джону Ванбисбруку (55 бросков, 1995/96).

В финале Восточной конференции «Флорида» сыграет с «Каролиной».