«Важно уважать друг друга независимо от того, кто как выглядит». Овечкин отреагировал на гибель Джорджа Флойда в США
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин высказался по поводу массовых протестов в США в связи с гибелью от рук полицейского афроамериканца Джорджа Флойда.
25 мая светлокожий офицер полиции Дерек Човин задержал 46-летнего Флойда в Миннеаполисе, применив удушающий прием. После этого Флойд погиб, что вызвало волнения в США.
«Покойся с миром, Джордж Флойд. Так грустно видеть, что происходит везде и в округе Колумбия! Для нас так важно уважать и любить друг друга независимо от того, кто как выглядит! Нам нужно слушать и меняться... Пожалуйста, будьте в безопасности... заботьтесь друг о друге и семье», — написал Овечкин в Twitter.
RIP George Floyd ?so sad to see what happening everywhere and DC!! it is so important for us to respect and love each other no matter what we look like!!! We need listen and do change...pls stay safe...take care each other and family ???— Alex Ovechkin (@ovi8) June 2, 2020