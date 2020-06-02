«Важно уважать друг друга независимо от того, кто как выглядит». Овечкин отреагировал на гибель Джорджа Флойда в США

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин высказался по поводу массовых протестов в США в связи с гибелью от рук полицейского афроамериканца Джорджа Флойда.

25 мая светлокожий офицер полиции Дерек Човин задержал 46-летнего Флойда в Миннеаполисе, применив удушающий прием. После этого Флойд погиб, что вызвало волнения в США.

«Покойся с миром, Джордж Флойд. Так грустно видеть, что происходит везде и в округе Колумбия! Для нас так важно уважать и любить друг друга независимо от того, кто как выглядит! Нам нужно слушать и меняться... Пожалуйста, будьте в безопасности... заботьтесь друг о друге и семье», — написал Овечкин в Twitter.