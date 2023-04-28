Василевский признан второй звездой матча «Торонто» — «Тампа»

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НХЛ назвала лучших игроков пятого матча первого раунда плей-офф «Торонто» — «Тампа» (2:4).

Второй звездой признан российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский. 28-летний россиянин отразил 28 из 30 бросков по своим воротам.

Третьей звездой стал защитник «Мэйпл Ливз» Морган Райлли, который забросил одну шайбу. Возглавил тройку нападающий «Тампы» Майкл Эйссимонт, набравший 2 (1+1) очка.