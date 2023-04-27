Кубок Стэнли: «Торонто» — «Тампа», «Нью-Джерси» — «Рейнджерс» и другие матчи 28 апреля

Матчи первого раунда плей-офф НХЛ.

НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференций. «Восток». Пятые матчи

02.00 мск. «Торонто» — «Тампа-Бэй»

Счет в серии: 3-1

02.30. «Нью-Джерси» — «Рейнджерс»

Счет в серии: 2-2

НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференций. «Запад». Пятые матчи

05.00. «Вегас» — «Виннипег»

Счет в серии: 3-1

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