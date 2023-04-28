«Рейнджерс» проиграли «Нью-Джерси». Шестеркин сделал 38 сейвов
«Нью-Джерси» переиграл «Рейнджерс» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 4:0. «Дэвилз» вышли вперед в серии 3-2.
Российский голкипер Игорь Шестеркин отразил 38 из 41 броска по своим воротам.
Шестой матч в серии состоится 30 апреля на льду «Рейнджерс». Начало встречи — 03.00 по московскому времени.
НХЛ
Плей-офф
Первый раунд
Пятый матч
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс» — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Голы: Палат — 2, 0:39 — 1:0. Хаула — 2 (бол., Мерсер, Сиверсон), 23:27 — 2:0. Мерсер — 1 (мен., Хаула), 33:32 — 3:0. Хаула — 3 (п.в., Хишир, Грэйвс), 54:48 — 4:0.
Вратари: Шмид (21:18 — 21:28) — Шестеркин (13:09 — 13:51, 54:44 — 54:48).
Штраф: 13 — 29.
Броски: 43 (10+13+20) — 23 (8+13+2).
Наши: — - Панарин (16.24/1/-3), Тарасенко (14.25/3/-2).
28 апреля. Нью-Джерси. Prudential Center. 17 114 зрителей.
Счет в серии: 3-2.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|52
|30
|113
|2
|Нью-Джерси
|82
|52
|30
|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
|Вашингтон
|82
|35
|47
|80
|7
|Филадельфия
|82
|31
|51
|75
|8
|Коламбус
|82
|25
|57
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
|65
|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
|82
|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|82
|42
|40
|91
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|51
|31
|109
|2
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|82
|42
|40
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|82
|28
|54
|70
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|51
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|82
|47
|35
|104
|4
|Сиэтл
|82
|46
|36
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|82
|38
|44
|83
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|82
|23
|59
|58
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 2
|
Вегас - Виннипег
|3 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|2 - 3
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|3 - 2
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|3 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 2
|
Даллас - Миннесота
|3 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|3 - 2
|28.04
|02:00
|
Торонто – Тампа-Бэй
|2 : 4
|28.04
|02:30
|
Нью-Джерси – Рейнджерс
|4 : 0
|28.04
|05:00
|
Вегас – Виннипег
|- : -
|И
|О
|
|
Роопе Хинтц
Даллас
|5
|11
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|5
|10
|
|
Митчелл Марнер
Торонто
|4
|10
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|5
|6
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|5
|5
|
|
Тэйлор Холл
Бостон
|5
|5
|И
|КН
|
|
Акира Шмид
Нью-Джерси
|2
|0.91
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|4
|1.44
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|4
|2.01