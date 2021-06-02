Василевский признан первой звездой во втором матче «Тампы» с «Каролиной»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков второго матча второго раунда плей-офф между «Каролиной» и «Тампой» (1:2). Первой звездой стал российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский, который отразил 28 из 29 бросков по своим воротам.

Второй звездой признан форвард «Тампы» Энтони Чирелли, отметившийся одним голом. Замкнул тройку лучших российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников, забросивший одну шайбу.

Следующая игра в серии состоится 4 июня. «Лайтнинг» ведут 2-0.