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Свечников забросил вторую шайбу в этом плей-офф НХЛ. Видео

05:25
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Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников отметился голом во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Тампы». Он в конце третьего периода поразил ворота Андрея Василевского. Для Свечникова эта шайба стала второй в этом розыгрыше Кубка Стэнли.

В регулярном чемпионате этого сезона российский нападающий набрал 42 (15+27) очков в 55 матчах. В плей-офф у него 5 (2+3) очков в 8 встречах.

Следующая игра в серии состоится 4 июня. «Лайтнинг» ведут 2-0.

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