Василевский назвал второй матч против «Каролины» одним из лучших для «Тампы» в плей-офф
08:16
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский прокомментировал победу над «Каролиной» (2:1) во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ.
«Мне показалось, что сегодня мы блокировали каждый бросок. Команда сыграла просто замечательно. Мы провели один из лучших матчей в этом плей-офф», — приводит официальный сайт НХЛ слова Василевского.
Василевский отразил 28 из 29 бросков «Каролины» и стал первой звездой матча.
Счет в серии «Тампа» — «Каролина» — 2-0. Третий матч состоится 4 июня.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/tampa-snova-obygrala-karolinu/c-325133920
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