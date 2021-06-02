Василевский назвал второй матч против «Каролины» одним из лучших для «Тампы» в плей-офф

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский прокомментировал победу над «Каролиной» (2:1) во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ.

«Мне показалось, что сегодня мы блокировали каждый бросок. Команда сыграла просто замечательно. Мы провели один из лучших матчей в этом плей-офф», — приводит официальный сайт НХЛ слова Василевского.

Василевский отразил 28 из 29 бросков «Каролины» и стал первой звездой матча.

Счет в серии «Тампа» — «Каролина» — 2-0. Третий матч состоится 4 июня.