«Вашингтон» забрал с драфта отказов нападающего Филлипса

«Вашингтон» забрал нападающего Мэттью Филлипса с драфта отказов НХЛ, куда он был помещен «Питтсбургом», сообщает TSN.

В системе «Пингвинз» хоккеист пробыл 18 дней после того, как клуб забрал форварда с драфта отказов в середине февраля. Поместил его туда «Вашингтоном».

За «Питтсбург» хоккеист провел всего три матча в НХЛ, не отметившись результативными действиями. Игровое время хоккеиста в американской команде составило 11 минут 19 секунд.

Ранее в составе «Кэпиталз» нападающий набрал 5 (1+4) очков в 27 матчах регулярного чемпионата НХЛ.