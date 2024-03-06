Торопченко признан третьей звездой матча «Айлендерс» — «Сент-Луис»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Айлендерс» — «Сент-Луис» (4:2).

Третьей звездой встречи признан российский нападающий «Блюз» Алексей Торопченко. 24-летний россиянин забросил одну шайбу.

Второй звездой стал защитник «островитян» Адам Пелек, который сделал две голевые передачи. Возглавил тройку форвард Кайл Палмиери, забросивший одну шайбу.