«Нэшвилл» — «Монреаль»: видеообзор матча НХЛ

«Монреаль» в овертайме обыграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале Sportsnet.