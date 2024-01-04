«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: видеообзор матча НХЛ

«Нью-Джерси» на выезде переиграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

В составе «Девилз» нападающие Нико Хашир, Доусон Мерсер и Майкл Маклауд забросили по две шайбы. У «Кэпиталз» отличились Коннор Макмайкл, Джон Карлсон и Евгений Кузнецов.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте