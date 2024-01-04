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Сегодня, 06:13

«Вашингтон» проиграл «Нью-Джерси». Кузнецов и Овечкин набрали по 2 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
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4 января. Вашингтон — Нью-Джерси — 3:6.
Фото USA Today Sports

«Вашингтон» на своем льду проиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:6.

Российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов забросил одну шайбу и сделал голевую передачу. Форвард Александр Овечкин отметился двумя результативными пасами.

«Нью-Джерси» набрал 42 очка и поднялся на 8-е место в Восточной конференции, обойдя «Вашингтон», у которого так же 42 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Нью-Джерси» — 3:6 (1:2, 2:2, 0:2)

Голы: Хишир — 9 (Миллер, Доус), 3:03 — 0:1. Хишир — 10 (бол., Л. Хьюз, Д. Хьюз), 9:50 — 0:2. Макмайкл — 7 (бол., Сандин, Манта), 18:38 — 1:2. Мерсер — 11 (Хаула, Хишир), 28:08 — 1:3. Кузнецов — 6 (Овечкин, Фехервари), 31:25 — 2:3. Карлсон — 2 (бол., Кузнецов, Овечкин), 38:58 — 3:3. Маклеод — 8 (Хольц), 39:44 — 3:4. Мерсер — 12 (Хаула, Бастиан), 47:16 — 3:5. Маклеод — 9 (Хольц, Лазар), 55:35 — 3:6.

Вратари: Шепард — Доус.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 26 (9+10+7) — 28 (8+12+8).

Наши: Кузнецов (19.35/2/0), Овечкин (21.15/3/-1) — -.

4 января. Вашингтон. Capital One Arena. 17156 зрителей

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
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НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Джерси Дэвилз
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Овечкин вышел на чистое 45-е место по матчам в НХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 36 25 11 51
2 Каролина 38 21 17 46
3 Айлендерс 37 17 20 44
4 Филадельфия 37 19 18 43
5 Нью-Джерси 36 20 16 42
6 Вашингтон 36 18 18 42
7 Питтсбург 36 18 18 40
8 Коламбус 39 12 27 32
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 36 23 13 52
2 Флорида 37 23 14 48
3 Торонто 35 18 17 43
4 Тампа-Бэй 39 18 21 41
5 Детройт 38 18 20 40
6 Монреаль 37 16 21 37
7 Баффало 38 15 23 34
8 Оттава 33 14 19 28
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 38 24 14 51
2 Виннипег 36 23 13 50
3 Даллас 36 22 14 48
4 Нэшвилл 38 21 17 43
5 Аризона 36 19 17 40
6 Сент-Луис 36 18 18 37
7 Миннесота 36 16 20 36
8 Чикаго 37 11 26 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 37 24 13 51
2 Вегас 38 22 16 49
3 Лос-Анджелес 34 20 14 45
4 Эдмонтон 35 19 16 39
5 Сиэтл 38 15 23 39
6 Калгари 37 16 21 37
7 Анахайм 36 13 23 26
8 Сан-Хосе 38 9 29 21
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4.01 03:30
Вашингтон – Нью-Джерси
 3 : 6
4.01 05:00
Анахайм – Торонто
 - : -
Все результаты / календарь
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Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 38 63
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 38 61
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 33 53
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 34 29
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 38 27
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 37 24
И КН
Давид Риттих

Давид Риттих

Лос-Анджелес

 2 1
Крис Дриджер

Крис Дриджер

Сиэтл Кракен

 1 1
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1

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