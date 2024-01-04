Любушкин подрался с Макманном. Россиянин вступился за соотечественника

Российский защитник «Анахайма» Илья Любушкин заработал дисциплинарный штраф в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто».

На 7-й минуте второго периода форвард Бобби Макманн жестко сыграл против российского защитника «Дакс» Павла Минтюкова. За соотечественника вступился Любушкин и устроил драку. Оба участника драки получили удаления.