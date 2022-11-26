Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Р§Рњ 2022
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 00:35

«Вашингтон» переиграл «Калгари». Овечкин набрал 2 очка

Овечкин набрал 2 очка в победном матче «Вашингтона» с «Калгари»
Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

«Вашингтон» выиграл у «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0. «Кэпиталз» одержали вторую победу подряд.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил одну шайбу и сделал голевую передачу. На счету Евгения Кузнецова один гол.

«Вашингтон» занимает 12-е место в Восточной конференции НХЛ. «Калгари» идет на 7-й строчке в Западной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Калгари» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Оши — 3 (Густафссон, Овечкин), 7:56 — 1:0. Кузнецов — 3 (Оши, Милано), 36:37 — 2:0. Овечкин — 11 (бол., Шири, Милано), 52:24 — 3:0.

Вратари: Кемпер — Маркстрем.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 25 (6+13+6) — 32 (15+6+11).

Наши: Кузнецов (16.02/1/+1), Овечкин (16.59/3/+1) — Задоров (22.21/2/-1).

25 ноября. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Калгари Флэймз
19
Читайте также
ФИФА разрешила радужные флаги на ЧМ-2022, но запретила англичанам костюмы крестоносцев. А в Германии раскол из-за политических жестов
Тайным оружием шахматиста Алехина был кот. Он брал его на все турниры
Путин призвал нарастить производство и поставки продукции ВС РФ
Захарова сочла шантажом требования Зеленского к Западу
Киев обвинили в невыполнении обязательств по Конвенции о запрете мин
Как обстоят дела с чистой водой у россиян
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Чикаго» проиграл шестой матч подряд, уступив «Монреалю» по буллитам

«Миннесота» проиграла «Торонто». Капризов забросил одну шайбу и сделал голевую передачу
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 20 16 4 32
2 Айлендерс 21 13 8 26
3 Каролина 21 10 11 25
4 Рейнджерс 21 10 11 24
5 Питтсбург 20 10 10 23
6 Вашингтон 22 9 13 21
7 Филадельфия 20 7 13 19
8 Коламбус 19 7 12 15
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 21 18 3 36
2 Торонто 22 12 10 29
3 Детройт 19 10 9 24
4 Тампа-Бэй 19 11 8 23
5 Флорида 20 10 10 22
6 Монреаль 20 10 10 21
7 Баффало 20 9 11 18
8 Оттава 19 6 13 13
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 20 12 8 27
2 Виннипег 18 11 7 23
3 Колорадо 18 11 7 23
4 Сент-Луис 19 10 9 20
5 Миннесота 20 9 11 20
6 Нэшвилл 20 9 11 20
7 Аризона 18 7 11 16
8 Чикаго 19 6 13 15
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 21 16 5 33
2 Сиэтл 19 11 8 25
3 Лос-Анджелес 22 11 11 24
4 Калгари 20 9 11 21
5 Эдмонтон 20 10 10 20
6 Ванкувер 20 7 13 17
7 Сан-Хосе 22 7 15 17
8 Анахайм 20 6 14 13
Результаты / календарь
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
26.11 01:00
Филадельфия – Питтсбург
 - : -
26.11 03:30
Баффало – Нью-Джерси
 - : -
26.11 03:30
Детройт – Аризона
 - : -
26.11 03:30
Коламбус – Айлендерс
- : -
26.11 03:30
Тампа-Бэй – Сент-Луис
 - : -
26.11 04:00
Вегас – Сиэтл
 - : -
26.11 04:30
Даллас – Виннипег
 - : -
26.11 06:30
Сан-Хосе – Лос-Анджелес
 - : -
26.11 21:00
Рейнджерс – Эдмонтон
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 20 35
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 20 31
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 21 31
И Г
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 20 16
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 20 16
Бо Хорват

Бо Хорват

Ванкувер

 20 15
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 16 1.99
Витек Ванечек

Витек Ванечек

Нью-Джерси

 13 2.08
Илья Сорокин

Илья Сорокин

Айлендерс

15 2.20
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости