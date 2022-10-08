Два очка Кузьменко помогли «Ванкуверу» обыграть «Аризону»

«Ванкувер» в предсезонном матче НХЛ обыграл «Аризону» со счетом 4:0.

2 (1+1) очка набрал Андрей Кузьменко, еще по голу забили Бо Хорват, Дакота Джошуа и Элиас Петтерссон. Форвард «Кэнакс» Василий Подколзин нанес один бросок по воротам.

Кузьменко на предсезонке НХЛ набрал 6 (3+3) очков. При этом в матче с «Аризоной» 26-летний россиянин забил после выхода из штрафного бокса.

В первом матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер» 13 октября встретится с «Эдмонтоном», «Аризона» 9 октября проведет заключительный матч предсезонки против «Вегаса».