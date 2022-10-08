Кузьменко набрал 6 очков в четырех предсезонных матчах «Ванкувера»

«Ванкувер» в заключительном предсезонном матче НХЛ обыграл «Аризону» (4:0).

Российский форвард «Кэнакс» во встрече с «Койотс» отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. 26-летний нападающий принял участие в четырех предсезонных матчах из семи, в которых набрал 6 (3+3) очков.

Ранее Кузьменко выступал за СКА. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ он провел 45 матчей, набрав 53 (20+33) очка при показателе полезности «+15». В 16 встречах плей-офф форвард набрал 14 (7+7) очков.