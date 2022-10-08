Кузьменко забросил шайбу в ворота «Аризоны» после выхода из штрафного бокса

Форвард «Ванкувера» Андрей Кузьменко отличился в предсезонном матче НХЛ против «Аризоны».

26-летний россиянин забросил шайбу за шесть секунд до конца второго периода после выхода из штрафного бокса и сделал счет 4:0. Для Кузьменко это третий гол за «Кэнакс» на предсезонке.