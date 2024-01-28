В «Вашингтоне» отреагировали на прерванную безголевую серию Овечкина

В «Вашингтоне» прокомментировали гол российского нападающего Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (4:5 ОТ).

38-летний форвард отличился за две минуты до конца третьего периода и прервал безголевую серию из восьми матчей.

«Возвращение Овечкина началось», — написано в социальной сети клуба.

Гол в ворота «Далласа» стал для Овечкина девятым в сезоне-2023/24 и 831-м в НХЛ. Россиянин, занимающий второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, сократил отставание от Уэйна Гретцки, которому принадлежит рекорд, до 63 шайб.

Всего в текущем сезоне Овечкин набрал 31 (9+22) очко в 44 играх.