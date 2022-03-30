В сборной России отреагировали на рекорд Малкина по голевым передачам среди россиян в истории НХЛ

Советник главного тренера сборной России по хоккею Валерий Каменский в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на рекорд форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина среди россиян по количеству голевых передач в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Удивляться тут нечему. Надо радоваться, а не удивляться. Малкин — великолепный игрок, лидер нашего хоккея. Один из лидеров мирового хоккея. В последнее время его преследовали травмы, но он сумел их преодолеть. Теперь показывает тот хоккей, который он любит. Дай бог ему здоровья и дальнейших успехов», — сказал Каменский «СЭ».

В ночь на 30 марта 35-летний Малкин сделал голевой пас в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (2:3). Это результативное действие стало для него 697-м в карьере в североамериканской лиге.

Евгений Малкин обошел Сергея Федорова (696) по количеству голевых передач в регулярных чемпионатах и стал рекордсменом среди российских хоккеистов в НХЛ по данному показателю.