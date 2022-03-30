«Мозговой центр». Дмитрий Губерниев поздравил Евгения Малкина с рекордом в НХЛ

Комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на рекорд форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина среди россиян по количеству голевых передач в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Если мы знаем Овечкина как яркого индивидуалиста, то Малкин всегда играл на команду. И для команды это очень ценное достижение. Женя — командный игрок. Он очень полезен. С этим Малкина я искренне поздравляю! Он хоккеист, который пасует, мозговой центр! В свое время у нас такими были: Ларионов, Федоров и целая группа замечательных хоккеистов», — сказал Губерниев «СЭ».

30 марта Евгений Малкин в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (2:3) сделал результативную передачу. Этот голевой пас стал для 35-летнего россиянина 697-м в карьере.

Евгений Малкин обошел Сергея Федорова (696) по количеству голевых передач в регулярных чемпионатах и стал рекордсменом среди российских хоккеистов в НХЛ по данному показателю.