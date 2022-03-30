Журова считает, что Малкин сможет добраться до 1000 голевых передач в НХЛ

Депутат Госдумы РФ олимпийская чемпионка Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» поздравила нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина с рекордом среди россиян по количеству голевых передач в регулярных чемпионатах НХЛ.

«У хоккеистов помимо чемпионских званий есть подсчет важной для них личной статистики. Это важно и для российского хоккея, потому что демонстрирует, что наша школа остается одной из лучших в мире. Надеюсь, это не повлечет за собой никаких санкций в адрес российских хоккеистов, потому что уже ничему не удивлюсь. Хочется поздравить Женю и порадоваться, что еще есть спортивные организации, где наши спортсмены могут демонстрировать свое мастерство. Если Малкин останется в НХЛ, почему бы ему не добраться и до отметки в 1000 голевых передач», — сказала Журова «СЭ».

30 марта 35-летний Малкин сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (2:3). Этот голевой пас стал для него 697-м в карьере в североамериканской лиге.

Малкин обошел Сергея Федорова (696) по количеству голевых передач в регулярных чемпионатах и стал рекордсменом среди российских хоккеистов в НХЛ по данному показателю.