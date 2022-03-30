Малкин побил исторический рекорд. Он превзошел достижение российской легенды

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин обошел Сергея Федорова и теперь единолично лучший россиянин по голевым передачам в НХЛ. Никита Кучеров отметился ассистентским хет-триком, а Владислав Гавриков — дублем.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Рейнджерс» — 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)

Голы: Бойл — 9 (Дюмулин, Летанг), 14:24 — 1:0. Ватрано — 15 (Зибанежад, Крайдер), 33:32 — 1:1. Шнайдер — 2 (Панарин, Копп), 37:04 — 1:2. Крайдер — 45 (бол., Фокс, Панарин), 41:06 — 1:3. Кросби — 25 (бол., Малкин, Летанг), 50:37 — 2:3.

Вратари: Джерри (57:28) — Шестеркин.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 24 (5+8+11) — 26 (9+9+8).

Наши: Малкин (20.27/2/-1) — Панарин (18.08/2/+1).

30 марта. Питтсбург. PPG Paints Arena.

«Питтсбург» после победы над «Детройтом» с издевательским счетом 11:2 на этот раз был не так выразителен в атаке. Команда Майка Салливана принимала дома «Рейнджерс», и даже если бы все защитники ньюйоркцев ушли в раздевалку, то Игорь Шестеркин вряд ли бы пропустил столько шайб, сколько вратари «Детройта». Впрочем, несмотря на то что форвард хозяев Брайан Бойл на 14-й минуте открыл счет, в первых двух периодах у российского вратаря было не очень много работы.

«Рейнджерс» мощно смотрелись в атаке, классно комбинировали, а новички команды снова продемонстрировали, что руководство клуба приняло верные решения в дедлайн. Нападающий Фрэнк Ватрано забил в третьем матче подряд, форвард Эндрю Копп набрал очки в пятой игре подряд и поучаствовал в эпизоде с голом Брэйдена Шнайдера. Канадец забросил свою вторую шайбу в НХЛ и сделал это с очередной классной передачи в сезоне Артемия Панарина.

Российский форвард не ограничился одним набранным баллом и помог отличиться в большинстве Крису Крайдеру. 30-летний американец проводит свой лучший сезон в лиге и забросил уже 45-ю шайбу. Он стал вторым игроком «Рейнджерс» в 21-м веке с таким количеством голов в регулярном чемпионате. Рекорд клуба по шайбам за сезон принадлежит Яромиру Ягру (54, 2005/06). До этого лучшим снайперским результатом Криса были 28 голов (2016/17 и 2018/19).

В третьем периоде «Питтсбург» заметно прибавил и выдал шикарную концовку. Гости под прессингом стали удаляться, а Сидни Кросби реализовал одну из попыток большинства. Евгений Малкин поучаствовал в голе и набрал очки в пятой встрече подряд. Благодаря этой результативной передаче форвард обошел Сергея Федорова и стал лучшим российским ассистентом в истории НХЛ — 697 передач за 971 матч. Всего в 31-й игре сезона на его счету 33 (16+17) балла.

«Когда Малкин в своей лучшей форме, он один из немногих игроков, кто может взять игру на себя. Нам повезло, что у нас в команде есть пара таких. Малкин — талант поколения, как и Кросби. На мой взгляд, Джино — один из величайших игроков всех времен», — заявил главный тренер команды Майк Салливан. Сложно что-то добавить и не согласиться с американцем.

Концовка матча выдалась очень эмоциональной, а последние две минуты были похожи на триллер. «Питтсбург» героически защищал уже пустые ворота, бросаясь под шайбу, а «Рейнджерс» не только упустили несколько очевидных возможностей, но и едва не пропустили. Шестеркину пришлось немного понервничать, однако он помог своей команде одержать третью победу подряд. С 91 набранным очком и игрой в запасе «бродвейцы» обошли «Питтсбург» и расположились на второй строчке Столичного дивизиона.

Не злите Кучерова

«Тампа-Бэй» — «Каролина» — 4:3 ОТ (0:1, 2:2, 1:0, 1:0)

Голы: Нидеррайтер — 21 (Стаал, Коул), 7:59 — 0:1. Киллорн — 21 (бол., Кучеров, Пойнт), 20:52 — 1:1. Джарвис — 13 (Терявяйнен), 28:41 — 1:2. Хедман — 19 (Чирелли, Стэмкос), 29:43 — 2:2. Ахо — 30 (Деанджело, Джарвис), 36:47 — 2:3. Пойнт — 25 (бол., Стэмкос, Кучеров), 46:02 — 3:3. Стэмкос — 30 (бол., Кучеров, Чирелли), 60:52 — 4:3.

Вратари: Василевский — Раанта.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 32 (10+9+12+1) — 19 (4+10+5+0).

Наши: Кучеров (21.07/1/-1), Сергачев (23.30/3/-2) — Свечников (18.02/1/-1).

Тампа. Amalie Arena.

Никита Кучеров в последнее время выглядит не так ярко, как и вся «Тампа», однако все уже давно выучили, что настоящий хоккей для этой команды начинается только в плей-офф. С характером у этих ребят все в порядке, и сегодня они снова это доказали. В матче против грозной «Каролины» игрокам «Лайтнинг» трижды приходилось отыгрываться, но команда Джона Купера сумела одержать волевую победу и добить соперника в овертайме.

Ключевым фактором встречи стала игра в неравных составах. «Харрикейнз» прекрасно убедились, что в матчах против «Тампы» лучше не нарушать правила. «Молнии» реализовали три попытки из четырех, в том числе и в дополнительное время. Во всех трех случаях в голевых атаках поучаствовал Кучеров. С его прямых передач забили Алекс Киллорн и Стивен Стэмкос. Интересно, что Киллорн впервые в своей карьере преодолел отметку в 50 очков за сезон и действительно мощно смотрится.

Кучеров провел свой самый результативный матч в марте и набрал не менее трех очков в одной игре в третий раз в сезоне. Теперь в его активе 38 (11+27) баллов, а «Тампа» одержала третью победу в шести последних играх.

Гавриков проявил себя снайпером

«Коламбус» — «Айлендерс» — 3:4 (1:2, 1:2, 1:0)

Голы: Гавриков — 4 (Лайне, Пик), 7:20 — 1:0. Нельсон — 32 (бол., Ли, Барзал), 11:47 — 1:1. Бэйли — 8 (Пажо), 15:09 — 1:2. Бовилье — 11 (Нельсон, Ли), 23:47 — 1:3. Паризе — 11 (Добсон, Барзал), 29:10 — 1:4. Гавриков — 5 (Ворачек, Лайне), 33:32 — 2:4. Бьоркстранд — 24, 44:30 — 3:4.

Вратари: Мерзликинс (57:31 — 59:38, 59:50) — Варламов.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 45 (17+12+16) — 29 (12+14+3).

Наши: Гавриков (25.24/5/0), Чинахов (10.21/2/-1) — -.

Коламбус. Nationwide Arena.

Одним из главных героев игрового дня в НХЛ среди россиян немного неожиданно стал защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков. У его команды остались лишь призрачные шансы на плей-офф, но они по-прежнему борются до самого конца, а последние три игры уступили лишь в одну шайбу. В матче против «Айлендерс» хозяева едва не организовали полноценный камбэк, проигрывая 1:4, но Семен Варламов и его 42 сейва не позволили «Коламбусу» зацепиться за очки.

Тем не менее Гавриков дважды огорчил своего соотечественника и во второй раз в сезоне отметился дублем (первый был 22 ноября в матче против «Баффало»). В последнее время Владислав стал чаще подключаться к игре на пятаке, и заметно, как его атакующие качества выходят на новый уровень. На счету россиянина пять голов в текущем чемпионате, и это повторение его лучшего снайперского показателя в сезоне-2019/20. Еще есть время установить новый личный рекорд.