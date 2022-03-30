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Малкин побил исторический рекорд. Он превзошел достижение российской легенды

Малкин побил рекорд Федорова, но «Питтсбург» проиграл «Рейнджерс»
Андрей Жданюк
Корреспондент
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Евгений Малкин.
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Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин обошел Сергея Федорова и теперь единолично лучший россиянин по голевым передачам в НХЛ. Никита Кучеров отметился ассистентским хет-триком, а Владислав Гавриков — дублем.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Питтсбург» — «Рейнджерс» — 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)
Голы: Бойл — 9 (Дюмулин, Летанг), 14:24 — 1:0. Ватрано — 15 (Зибанежад, Крайдер), 33:32 — 1:1. Шнайдер — 2 (Панарин, Копп), 37:04 — 1:2. Крайдер — 45 (бол., Фокс, Панарин), 41:06 — 1:3. Кросби — 25 (бол., Малкин, Летанг), 50:37 — 2:3.
Вратари: Джерри (57:28) — Шестеркин.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 24 (5+8+11) — 26 (9+9+8).
Наши: Малкин (20.27/2/-1) — Панарин (18.08/2/+1).
30 марта. Питтсбург. PPG Paints Arena.

«Питтсбург» после победы над «Детройтом» с издевательским счетом 11:2 на этот раз был не так выразителен в атаке. Команда Майка Салливана принимала дома «Рейнджерс», и даже если бы все защитники ньюйоркцев ушли в раздевалку, то Игорь Шестеркин вряд ли бы пропустил столько шайб, сколько вратари «Детройта». Впрочем, несмотря на то что форвард хозяев Брайан Бойл на 14-й минуте открыл счет, в первых двух периодах у российского вратаря было не очень много работы.

«Рейнджерс» мощно смотрелись в атаке, классно комбинировали, а новички команды снова продемонстрировали, что руководство клуба приняло верные решения в дедлайн. Нападающий Фрэнк Ватрано забил в третьем матче подряд, форвард Эндрю Копп набрал очки в пятой игре подряд и поучаствовал в эпизоде с голом Брэйдена Шнайдера. Канадец забросил свою вторую шайбу в НХЛ и сделал это с очередной классной передачи в сезоне Артемия Панарина.

Российский форвард не ограничился одним набранным баллом и помог отличиться в большинстве Крису Крайдеру. 30-летний американец проводит свой лучший сезон в лиге и забросил уже 45-ю шайбу. Он стал вторым игроком «Рейнджерс» в 21-м веке с таким количеством голов в регулярном чемпионате. Рекорд клуба по шайбам за сезон принадлежит Яромиру Ягру (54, 2005/06). До этого лучшим снайперским результатом Криса были 28 голов (2016/17 и 2018/19).

В третьем периоде «Питтсбург» заметно прибавил и выдал шикарную концовку. Гости под прессингом стали удаляться, а Сидни Кросби реализовал одну из попыток большинства. Евгений Малкин поучаствовал в голе и набрал очки в пятой встрече подряд. Благодаря этой результативной передаче форвард обошел Сергея Федорова и стал лучшим российским ассистентом в истории НХЛ — 697 передач за 971 матч. Всего в 31-й игре сезона на его счету 33 (16+17) балла.

«Когда Малкин в своей лучшей форме, он один из немногих игроков, кто может взять игру на себя. Нам повезло, что у нас в команде есть пара таких. Малкин — талант поколения, как и Кросби. На мой взгляд, Джино — один из величайших игроков всех времен», — заявил главный тренер команды Майк Салливан. Сложно что-то добавить и не согласиться с американцем.

Евгений Малкин в&nbsp;матче &laquo;Питтсбурга&raquo; с &laquo;Детройтом&raquo; (11:2). «Он один из величайших всех времен». Малкин красиво вошел в историю

Концовка матча выдалась очень эмоциональной, а последние две минуты были похожи на триллер. «Питтсбург» героически защищал уже пустые ворота, бросаясь под шайбу, а «Рейнджерс» не только упустили несколько очевидных возможностей, но и едва не пропустили. Шестеркину пришлось немного понервничать, однако он помог своей команде одержать третью победу подряд. С 91 набранным очком и игрой в запасе «бродвейцы» обошли «Питтсбург» и расположились на второй строчке Столичного дивизиона.

Не злите Кучерова

«Тампа-Бэй» — «Каролина» — 4:3 ОТ (0:1, 2:2, 1:0, 1:0)
Голы: Нидеррайтер — 21 (Стаал, Коул), 7:59 — 0:1. Киллорн — 21 (бол., Кучеров, Пойнт), 20:52 — 1:1. Джарвис — 13 (Терявяйнен), 28:41 — 1:2. Хедман — 19 (Чирелли, Стэмкос), 29:43 — 2:2. Ахо — 30 (Деанджело, Джарвис), 36:47 — 2:3. Пойнт — 25 (бол., Стэмкос, Кучеров), 46:02 — 3:3. Стэмкос — 30 (бол., Кучеров, Чирелли), 60:52 — 4:3.
Вратари: Василевский — Раанта.
Штраф: 8 — 12.
Броски: 32 (10+9+12+1) — 19 (4+10+5+0).
Наши: Кучеров (21.07/1/-1), Сергачев (23.30/3/-2) — Свечников (18.02/1/-1).
Тампа. Amalie Arena.

Никита Кучеров в последнее время выглядит не так ярко, как и вся «Тампа», однако все уже давно выучили, что настоящий хоккей для этой команды начинается только в плей-офф. С характером у этих ребят все в порядке, и сегодня они снова это доказали. В матче против грозной «Каролины» игрокам «Лайтнинг» трижды приходилось отыгрываться, но команда Джона Купера сумела одержать волевую победу и добить соперника в овертайме.

Ключевым фактором встречи стала игра в неравных составах. «Харрикейнз» прекрасно убедились, что в матчах против «Тампы» лучше не нарушать правила. «Молнии» реализовали три попытки из четырех, в том числе и в дополнительное время. Во всех трех случаях в голевых атаках поучаствовал Кучеров. С его прямых передач забили Алекс Киллорн и Стивен Стэмкос. Интересно, что Киллорн впервые в своей карьере преодолел отметку в 50 очков за сезон и действительно мощно смотрится.

Кучеров провел свой самый результативный матч в марте и набрал не менее трех очков в одной игре в третий раз в сезоне. Теперь в его активе 38 (11+27) баллов, а «Тампа» одержала третью победу в шести последних играх.

30&nbsp;марта. &laquo;Калгари&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Колорадо&raquo;&nbsp;&mdash; 1:2. Валерий Ничушкин (в&nbsp;центре) празднует заброшенную шайбу. У Капризова украли гол. Ничушкин стал героем матча с главным конкурентом

Гавриков проявил себя снайпером

«Коламбус» — «Айлендерс» — 3:4 (1:2, 1:2, 1:0)
Голы: Гавриков — 4 (Лайне, Пик), 7:20 — 1:0. Нельсон — 32 (бол., Ли, Барзал), 11:47 — 1:1. Бэйли — 8 (Пажо), 15:09 — 1:2. Бовилье — 11 (Нельсон, Ли), 23:47 — 1:3. Паризе — 11 (Добсон, Барзал), 29:10 — 1:4. Гавриков — 5 (Ворачек, Лайне), 33:32 — 2:4. Бьоркстранд — 24, 44:30 — 3:4.
Вратари: Мерзликинс (57:31 — 59:38, 59:50) — Варламов.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 45 (17+12+16) — 29 (12+14+3).
Наши: Гавриков (25.24/5/0), Чинахов (10.21/2/-1) — -.
Коламбус. Nationwide Arena.

Одним из главных героев игрового дня в НХЛ среди россиян немного неожиданно стал защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков. У его команды остались лишь призрачные шансы на плей-офф, но они по-прежнему борются до самого конца, а последние три игры уступили лишь в одну шайбу. В матче против «Айлендерс» хозяева едва не организовали полноценный камбэк, проигрывая 1:4, но Семен Варламов и его 42 сейва не позволили «Коламбусу» зацепиться за очки.

Тем не менее Гавриков дважды огорчил своего соотечественника и во второй раз в сезоне отметился дублем (первый был 22 ноября в матче против «Баффало»). В последнее время Владислав стал чаще подключаться к игре на пятаке, и заметно, как его атакующие качества выходят на новый уровень. На счету россиянина пять голов в текущем чемпионате, и это повторение его лучшего снайперского показателя в сезоне-2019/20. Еще есть время установить новый личный рекорд.

Владислав Гавриков
Евгений Малкин
Кирилл Капризов
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Коламбус Блю Джэкетс
ХК Миннесота Уайлд
ХК Питтсбург Пингвинз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 67 44 23 96
2 Рейнджерс 67 43 24 91
3 Питтсбург 68 40 28 90
4 Вашингтон 68 37 31 84
5 Коламбус 67 32 35 69
6 Айлендерс 65 29 36 67
7 Нью-Джерси 66 24 42 53
8 Филадельфия 67 21 46 53
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 66 45 21 96
2 Тампа-Бэй 66 42 24 90
3 Торонто 66 42 24 89
4 Бостон 66 41 25 87
5 Детройт 66 26 40 60
6 Баффало 67 24 43 58
7 Оттава 66 23 43 52
8 Монреаль 67 18 49 47
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 67 47 20 100
2 Миннесота 65 41 24 86
3 Нэшвилл 67 39 28 82
4 Сент-Луис 65 36 29 81
5 Даллас 65 37 28 77
6 Виннипег 67 32 35 74
7 Чикаго 67 24 43 58
8 Аризона 66 20 46 45
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 66 40 26 88
2 Лос-Анджелес 68 36 32 81
3 Эдмонтон 67 37 30 79
4 Вегас 68 36 32 76
5 Ванкувер 68 32 36 73
6 Сан-Хосе 65 29 36 66
7 Анахайм 68 27 41 65
8 Сиэтл 66 21 45 48
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30.03 02:00
Бостон – Торонто
 4 : 6
30.03 02:00
Коламбус – Айлендерс
3 : 4
30.03 02:00
Питтсбург – Рейнджерс
2 : 3
30.03 02:00
Тампа-Бэй – Каролина
 4 : 3 ОТ
30.03 02:00
Флорида – Монреаль
 7 : 4
30.03 03:00
Миннесота – Филадельфия
 4 : 1
30.03 03:00
Нэшвилл – Оттава
 4 : 1
30.03 04:00
Калгари – Колорадо
 1 : 2
30.03 05:00
Анахайм – Даллас
 2 : 3
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Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 67 96
Джонатан Юбердо

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И Г
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Остон Мэттьюс

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Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

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И КН
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