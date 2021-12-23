Уэйн Гретцки не сомневается, что Овечкин побьет его рекорд

Знаменитый хоккеист Уэйн Гретцки уверен, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин побьет его рекорд результативности в НХЛ.

«Нет никаких сомнений в том, что он обойдет меня, и я думаю, что это прекрасно, — цитирует Гретцки The New York Times. — Он идет по графику в 40-50 голов в том году или даже больше. Нет сомнений в том, что он в конце концов побьет рекорд».

Гретцки лидирует в таблице лучших снайперов НХЛ за всю историю. В его активе 894 гола в регулярном чемпионате. У Овечкина 752 года и четвертое место. Впереди его также Горди Хоу (801) и Яромир Ягр (766).