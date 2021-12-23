Дэйли: «НХЛ постарается как можно скорее начать подготовку к Кубку мира»

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сообщил, что лига амерена начать организацию Кубка мира как только это будет возможно.

22 декабря НХЛ сообщила о том, что игроки лиги не выступят на Олимпиаде 2022 года в Пекине по причине тяжелой ситуации с коронавирусом. В своем заявлении лига сообщила, что рассчитывает на участие своих хоккеистов на следующих Олимпийских играх в Италии в 2026 году.

«Да, мы надеемся на участие в Играх в Италии. Что касается Кубка мира, я ожидаю, что мы начнем планировать организацию турнира как только это будет возможно», — цитирует ТАСС Дэйли.

Последний Кубок мира проходил в 2016 году в Торонто. Победителем стала сборная Канады. Сборная России дошла до полуфинала.