Голкипер «Каролины» попал в ковид-протокол НХЛ
20:27
Голкипер «Каролины» Фредерик Андерсен сдал положительный тест на коронавирус. Он был включен в ковид-протокол НХЛ, сообщает пресс-служба клуба.
Регулярный чемпионат НХЛ и тренировки команд приостановлены с 23 по 26 декабря из-за коронавируса.
27 декабря клубы смогут возобновить тренировки, на них будут допущены игроки, сдавшие тест на коронавирус с отрицательным результатом.
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