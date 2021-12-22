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Голкипер «Каролины» попал в ковид-протокол НХЛ

20:27
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Голкипер «Каролины» Фредерик Андерсен сдал положительный тест на коронавирус. Он был включен в ковид-протокол НХЛ, сообщает пресс-служба клуба.

Регулярный чемпионат НХЛ и тренировки команд приостановлены с 23 по 26 декабря из-за коронавируса.

27 декабря клубы смогут возобновить тренировки, на них будут допущены игроки, сдавшие тест на коронавирус с отрицательным результатом.

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Иван Шитик все материалы автора
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