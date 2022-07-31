Тренин хочет получить новый контракт в «Нэшвилле» с зарплатой в 2,4 миллиона долларов

Стали известны требования по новому контракту, который предъявляет нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин. Россиянин хочет получить соглашение на год с зарплатой в 2,4 миллиона евро, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

«Предаторз» готовы дать соглашение на два года с зарплатой 1,35 миллиона.

25-летнйи российский нападающий, который находится в статусе ограниченно свободного агента, обратился в арбитраж Национальной хоккейной лиги. Дата слушания назначена на 2 августа.

В прошедшем сезоне Тренин сыграл 80 матчей регулярного чемпионата, в которых забросил 17 шайб и отдал 7 результативных передач. В четырех матчах плей-офф форвард записал в свой актив три гола.