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31 июля, 23:13

«Эдмонтон» может предложить контракт Филу Кесселу

Иван Шитик
Корреспондент
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«Эдмонтон» может предложить контракт Филу Кесселу, который находится в статусе неограниченно свободного агента, сообщает The Edmonton Journal.

В прошлом сезоне 34-летний форвард выступал за «Аризону». В составе «Койотов» он набрал 52 (8+44) очка в 82 матчах при показателе полезности «минус 24».

Также в НХЛ Кессел выступал за «Бостон», «Торонто» и «Питтсбург». Он был выбран «Мишками» на драфте 2006 года под общим 5-м номером в первом раунде.

В составе «Питтсбурга» Кессел дважды выигрывал кубок Стэнли.

Филип Кессел
ХК Эдмонтон Ойлерз
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