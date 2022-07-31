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Сегодня, 16:20

Подколзин: «Гусев может играть в НХЛ, он хороший племейкер, которому нужны партнеры»

Подколзин считает, что Гусев может заиграть в НХЛ
Анна Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин высказался о потенциале нападающего Никиты Гусева.

«Гусев хороший плеймейкер, которому нужны партнеры. Конечно, я бы хотел играть вместе с ним. Он может играть в НХЛ. Не знаю, почему у него в первый раз не сложилось, это внутренняя кухня, куда я не лезу. Но, думаю, у него все получится в НХЛ», — приводит слова Подколзина Sport24.

29 июля агент Гусева рассказал, что заокеанские представители игрока работают с генеральными менеджерами клубов НХЛ.

30-летний форвард провел сезон-2021/22 в СКА. Он провел за команду 31 матч в регулярном чемпионате, где набрал 35 (10+25) очков. В плей-офф у Гусева 16 матчей и 16 очков (7+9).

Источник: https://sport24.ru/news/hockey/2022-07-31-podkolzin-gusev-mozhet-igrat-v-nkhl-on-khoroshiy-plemeyker-kotoromu-nuzhny-partnery
Никита Гусев
Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
Василий Подколзин
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