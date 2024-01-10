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Сегодня, 09:35

Тренер «Вашингтона» рассказал о состоянии здоровья Овечкина

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери рассказал о состоянии нападающего «Кэпиталз» Александра Овечкина.

5 января середине третьего периода встречи регулярного чемпионата НХЛ с«Каролиной» Овечкин столкнулся с нападающим «Харрикейнз» Джорданом Стаалом, но сумел продолжить игру. После этого россиянин пропустил две тренировки «Вашингтона».

В ночь на 8 января капитан «столичных» отметился результативной передачей в матче с «Лос-Анджелесом» (4:3).

«Он был немного травмирован после воскресной игры, так что это хороший день, чтобы дать ему время на восстановление. Надеюсь, завтра он будет готов к тренировке», — цитирует тренера The Hockey News.

38-летний Овечкин в этом сезоне сыграл 38 матчей и набрал 26 (8+18) очков.

«Вашингтон» идет на 9-й строчке в Восточной конференции с 44 очками в 38 играх.

7&nbsp;января. &laquo;Вашингтон&raquo; обыграл &laquo;Лос-Анджелес&raquo;. Овечкин перешел на передачи? Не бросил ни разу за матч, зато создал кучу моментов

Александр Овечкин
Хоккей
ХК Вашингтон Кэпиталз
Спенсер Карбери
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 39 26 13 54
2 Каролина 40 22 18 49
3 Айлендерс 40 18 22 46
4 Филадельфия 40 20 20 46
5 Нью-Джерси 38 21 17 44
6 Вашингтон 38 19 19 44
7 Питтсбург 39 20 19 44
8 Коламбус 42 13 29 35
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 40 24 16 56
2 Флорида 40 26 14 54
3 Торонто 38 21 17 49
4 Тампа-Бэй 42 20 22 45
5 Детройт 40 20 20 44
6 Монреаль 39 17 22 39
7 Баффало 41 17 24 38
8 Оттава 36 14 22 28
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 40 27 13 58
2 Колорадо 41 26 15 55
3 Даллас 39 23 16 51
4 Нэшвилл 41 22 19 45
5 Аризона 39 20 19 42
6 Сент-Луис 39 20 19 41
7 Миннесота 39 17 22 38
8 Чикаго 41 12 29 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 41 27 14 57
2 Вегас 40 23 17 51
3 Лос-Анджелес 37 20 17 47
4 Эдмонтон 37 21 16 43
5 Сиэтл 40 17 23 43
6 Калгари 41 18 23 41
7 Анахайм 40 14 26 29
8 Сан-Хосе 41 9 32 21
Результаты / календарь
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10.01 03:00
Баффало – Сиэтл
 2 : 5
10.01 03:00
Торонто – Сан-Хосе
 7 : 1
10.01 03:00
Тампа-Бэй – Лос-Анджелес
 3 : 2 ОТ
10.01 03:30
Айлендерс – Ванкувер
 2 : 5
10.01 04:00
Сент-Луис – Флорида
 1 : 5
10.01 04:00
Виннипег – Коламбус
 5 : 0
10.01 04:00
Нэшвилл – Анахайм
 3 : 5
10.01 04:30
Чикаго – Эдмонтон
 1 : 2
10.01 05:00
Калгари – Оттава
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10.01 05:00
Аризона – Бостон
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Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 41 67
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 41 66
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 39 57
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 37 31
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 40 29
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 41 28
И КН
Крис Дриджер

Крис Дриджер

Сиэтл Кракен

 1 1
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

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 2 1.41

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