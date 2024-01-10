«Аризона» — «Бостон»: видеообзор матча НХЛ

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«Аризона» победила «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Бостон» лидирует в таблице Восточной конференции НХЛ с 56 очками в 40 матчах.

«Аризона» идет на десятой строчке «Запада» с 42 очками в 39 играх.

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