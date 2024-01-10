«Калгари» — «Оттава»: видеообзор матча НХЛ

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«Калгари» победил «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Калгари» занимает 12-е место в таблице Западной конференции НХЛ с 41 очком в 41 матче.

«Оттава» идет на 16-й строчке «Востока» с 28 очками в 36 играх.

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