Главный тренер «Тампы» Купер: «Василевский лучший в мире. Преклоняюсь перед этим парнем»

Главный тренер «Тампы-Бэй» Джон Купер рассказал, что российский голкипер Андрей Василевский отказался уходить на замену после второго периода матча против «Торонто» (2:7).

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 28 бросков из 35.

«Василевский быстро меня остановил (с заменой). Поэтому он лучший в мире. Он не уходит с площадки. Преклоняюсь перед этим парнем», — цитирует Купера Tampa Bay Times.

Счет в серии до четырех побед стал равным — 1-1. Следующая игра состоится в ночь с 22 на 23 апреля.