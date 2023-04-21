Форвард «Рейнджерс» Тарасенко вышел на шестое место по голам в плей-офф НХЛ среди россиян

Нападающий «Рейнджерс» Владимир Тарасенко отметился голом во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ с «Нью-Джерси» (5:1).

Эта шайба стала для россиянина 43-й в плей-офф НХЛ. Он вышел на чистое шестое место по голам в этой стадии среди россиян, обойдя Павла Дацюка и Вячеслава Козлова.

Лидером рейтинга является Александр Овечкин (72). Далее идут Евгений Малкин (67), Никита Кучеров (53), Сергей Федоров (52) и Алексей Ковалев (45).