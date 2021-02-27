Тренер «Миннесоты» Эвасон назвал главный козырь Капризова
11:23
Главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон 27 февраля после победы над «Лос-Анджелесом» (3:1) дал оценку форварду Кирилла Капризова.
«Его отношения с людьми — это что-то особенное. Его отношение к команде, его рабочая этика и менталитет — это впечатляет всех в команде, это его главный козырь», — заявил тренер.
В матче против калифорнийцев российский отрыл счет в игре, забросив красивым броском в падении из-за ворот. В нынешнем сезоне НХЛ в активе 23-летнего Капризова 16 (5+11) очков.
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