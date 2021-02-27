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Партнер Капризова по «Миннесоте» дал яркую характеристику российскому форварду

10:51
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Нападающий «Миннесоты» Ник Бьюгстад после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (3:1) рассказал об игре Кирилла Капризова, который открыл счет во встрече.

«Если честно, когда я только увидел Капризова на первой тренировке, то понял: этот парень — особенный. Я не видел раньше, как играет Кирилл. И был поражен тем уровнем конкуренции, которая есть у него. Он вообще не желает уступать в борьбе. У него высокое мастерство. И при своей одаренности Капризов очень много работает. Вроде бы молодой парень, но он хорош во всех аспектах хоккея. Уже совершенный игрок. Думаю, его ждет отличная карьера, и он здорово поможет «Миннесоте», — заявил Бьюгстад в интервью пресс-службе НХЛ.

В нынешнем сезоне НХЛ в активе 23-летнего Капризова 16 (5+11) очков.

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