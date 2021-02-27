Вечером 27 февраля «Нью-Джерси» на своем льду примет «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Начало встречи — в 21.00 по московскому времени.

В этом сезоне команды провели всего одну встречу, в которой победу одержали игроки «Кэпиталз».

35-летний капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в текущем сезоне провел 15 матчей, в которых набрал 16 (6+10) очков. На счету форварда «Нью-Йорка» Никиты Гусева 2+2 в 12 встречах, он набирает баллы в трех играх подряд.

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Видеотрансляция матча «Нью-Джерси» — «Вашингтон»