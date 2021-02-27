«Миннесота» выиграла у «Лос-Анджелеса», Капризов забросил эффектную шайбу

«Миннесота» обыграла «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:1). «Уайлд» одержали пятую победу кряду.

На 13-й минуте первого периода в падении из-за ворот российский нападающий Кирилл Капризов отправил шайбу в ворота соперника. Это его пятый гол в сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Лос-Анджелес» — 3:1 (3:0, 0:0, 0:1)

Голы: Капризов — 5 (Бродин, Цуккарелло), 12:33 — 1:0. Бьюгстад — 3 (Сутер, Сперджен), 14:31 — 2:0. Эрикссон Эк — 7 (Гринуэй, Фиала), 15:36 — 3:0. Картер — 4 (Атанасиу, Виларди), 57:10 — 3:1.

Вратари: Тэлбот — Куик (57:32).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 30 (16+6+8) — 28 (7+8+13).

Наши: Капризов (18.15/1/+1) — -.

27 февраля. Сент-Пол. Xcel Energy Center.