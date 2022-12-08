Торторелла: «Конекны полез в драку с Овечкиным? Я даже не видел этого. Какая разница, матч уже кончился»

Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла отреагировал на то, что форвард его команды Трэвис Конекны попытался вступить в драку с Александром Овечкиным в конце матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (1:4).

«Я даже не видел этого. Кого это волнует? Матч ведь уже закончился», — приводит журналист Сэмми Силбер слова Тортореллы.

Конекны вступил в конфликт с россиянином после того, как тот забросил вторую шайбу в пустые ворота «Флайерз» за 8 секунд до конца третьего периода. До этого канадец совершил потерю в зоне «Вашингтона», из-за которой Овечкин смог сделать дубль.