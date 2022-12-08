Овечкин чуть не подрался с Конекны после дубля в пустые ворота

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин и форвард «Филадельфии» Трэвис Конекны повздорили в концовке матча регулярного чемпионата НХЛ.

37-летний россиянин оформил дубль в пустые ворота, после чего услышал в своей адрес фразу «Что это было?» в резкой форме. Овечкин ответил: «795-й гол. Ты свидетель истории».

После этого на льду возникла небольшая потасовка, в которую тут же вмешались арбитры. Игроки успели обменяться взаимными толчками и резкими фразами.