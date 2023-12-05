Торопченко в матче с «Вегасом» забросил пятую шайбу в сезоне

Форвард «Сент-Луиса» Алексей Торопченко отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса».

24-летний россиянин забросил шайбу на 20-й минуте и открыл счет в этой встрече.

На данный момент на счету Торопченко 8 (5+3) очков в 24 матчах.