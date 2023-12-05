«Монреаль» — «Сиэтл»: видеообзор матча НХЛ

«Монреаль» дома победил «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

За «Канадиенс» забили Шон Монахэн (дубль), Джош Андерсон и Таннер Пирсон. У «Кракен» голами отметились Джаред Макканн и Винс Данн.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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