«Виннипег» — «Каролина»: видеообзор матча НХЛ

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«Каролина» на выезде проиграла «Виннипегу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2.

За «Джетс» забили Кайл Коннор и Николай Элерс. У «Харрикейнз» отличился Мартин Нечас.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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