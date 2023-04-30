«Торонто» во втором раунде плей-офф встретится с победителем серии «Бостон» — «Флорида»

«Торонто» в первом раунде плей-офф НХЛ обыграл «Тампу» со счетом 4-2 в серии.

Во втором раунде «Мэйпл Ливз» встретятся с победителем серии «Бостон» — «Флорида» (3-3).

«Торонто» впервые с 2004 года вышел во второй раунд. За это время команда 7 раз уступала в первом раунде и 10 раз не попадала в плей-офф. Сезон-2004/05 не проводился из-за локаута.