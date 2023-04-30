«Торонто» во втором раунде плей-офф встретится с победителем серии «Бостон» — «Флорида»
«Торонто» в первом раунде плей-офф НХЛ обыграл «Тампу» со счетом 4-2 в серии.
Во втором раунде «Мэйпл Ливз» встретятся с победителем серии «Бостон» — «Флорида» (3-3).
«Торонто» впервые с 2004 года вышел во второй раунд. За это время команда 7 раз уступала в первом раунде и 10 раз не попадала в плей-офф. Сезон-2004/05 не проводился из-за локаута.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 3
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|3 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|3 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 3
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
Результаты / календарь
20.04
21.04
22.04
23.04
24.04
25.04
26.04
27.04
28.04
29.04
30.04
1.05
|30.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Торонто
|1 : 2 ОТ
|30.04
|03:00
|
Рейнджерс – Нью-Джерси
|5 : 2
|30.04
|05:00
|
Лос-Анджелес – Эдмонтон
|- : -
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