Самсонов признан второй звездой матча «Тампа» — «Торонто», Василевский — третья звезда
Вратарь «Торонто» Илья Самсонов стал второй звездой шестого матча серии с «Тампой» (2:1 ОТ).
26-летний россиянин отразил 31 бросок. Первой звездой признан форвард «Мэйпл Ливз» Джон Таварес, забивший победный гол. Третья звезда — вратарь «Тампы» Андрей Василевский, сделавший 20 сейвов.
В текущем плей-офф Самсонов провел все шесть матчей, в которых пропустил 19 шайб при 90 процентах отраженных бросков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 3
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|3 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|3 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 3
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
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|30.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Торонто
|1 : 2 ОТ
|30.04
|03:00
|
Рейнджерс – Нью-Джерси
|5 : 2
|30.04
|05:00
|
Лос-Анджелес – Эдмонтон
|- : -
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