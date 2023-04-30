Самсонов признан второй звездой матча «Тампа» — «Торонто», Василевский — третья звезда

Вратарь «Торонто» Илья Самсонов стал второй звездой шестого матча серии с «Тампой» (2:1 ОТ).

26-летний россиянин отразил 31 бросок. Первой звездой признан форвард «Мэйпл Ливз» Джон Таварес, забивший победный гол. Третья звезда — вратарь «Тампы» Андрей Василевский, сделавший 20 сейвов.

В текущем плей-офф Самсонов провел все шесть матчей, в которых пропустил 19 шайб при 90 процентах отраженных бросков.