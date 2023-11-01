«Лос-Анджелес» на выезде переиграл «Торонто»

«Торонто» на своем льду проиграл «Лос-Анджелесу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4. «Мэйпл Ливз» потерпели второе поражение подряд.

Российский защитник гостей Владислав Гавриков не набрал очков.

«Лос-Анджелес» с 12 очками занимает 3-е место в Западной конференции. «Торонто» идет на 7-й строчке в Восточной конференции — 11 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Лос-Анджелес» — 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Голы: Энглунд — 1 (Дюбуа), 6:38 — 0:1. Дано — 2 (Мур, Спенс), 11:40 — 0:2. Калиев — 2 (бол., Фиала, Байфилд), 29:46 — 0:3. Таварес — 5 (бол., Марнер, Нюландер), 48:25 — 1:3. Кемпе — 3 (Копитар, Байфилд), 52:13 — 1:4.

Вратари: Уолл — Тэлбот.

Штраф: 18 — 8.

Броски: 30 (5+13+12) — 27 (7+10+10).

Наши: — - Гавриков (19.27/1/0).

1 ноября. Торонто. Scotiabank Arena.