«Лос-Анджелес» на выезде переиграл «Торонто»
«Торонто» на своем льду проиграл «Лос-Анджелесу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4. «Мэйпл Ливз» потерпели второе поражение подряд.
Российский защитник гостей Владислав Гавриков не набрал очков.
«Лос-Анджелес» с 12 очками занимает 3-е место в Западной конференции. «Торонто» идет на 7-й строчке в Восточной конференции — 11 очков.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Лос-Анджелес» — 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)
Голы: Энглунд — 1 (Дюбуа), 6:38 — 0:1. Дано — 2 (Мур, Спенс), 11:40 — 0:2. Калиев — 2 (бол., Фиала, Байфилд), 29:46 — 0:3. Таварес — 5 (бол., Марнер, Нюландер), 48:25 — 1:3. Кемпе — 3 (Копитар, Байфилд), 52:13 — 1:4.
Вратари: Уолл — Тэлбот.
Штраф: 18 — 8.
Броски: 30 (5+13+12) — 27 (7+10+10).
Наши: — - Гавриков (19.27/1/0).
1 ноября. Торонто. Scotiabank Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|9
|7
|2
|14
|2
|Каролина
|10
|6
|4
|12
|3
|Нью-Джерси
|8
|5
|3
|11
|4
|Айлендерс
|8
|4
|4
|10
|5
|Вашингтон
|8
|4
|4
|9
|6
|Филадельфия
|9
|4
|5
|9
|7
|Коламбус
|9
|3
|6
|8
|8
|Питтсбург
|9
|3
|6
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|9
|8
|1
|17
|2
|Детройт
|10
|6
|4
|13
|3
|Монреаль
|9
|5
|4
|12
|4
|Торонто
|9
|5
|4
|11
|5
|Тампа-Бэй
|9
|4
|5
|11
|6
|Флорида
|8
|4
|4
|9
|7
|Оттава
|8
|4
|4
|8
|8
|Баффало
|9
|4
|5
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|8
|6
|2
|12
|2
|Даллас
|7
|5
|2
|11
|3
|Виннипег
|9
|4
|5
|10
|4
|Нэшвилл
|8
|4
|4
|8
|5
|Аризона
|8
|4
|4
|8
|6
|Миннесота
|9
|3
|6
|8
|7
|Сент-Луис
|7
|3
|4
|7
|8
|Чикаго
|9
|3
|6
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|10
|9
|1
|19
|2
|Лос-Анджелес
|9
|5
|4
|12
|3
|Ванкувер
|8
|5
|3
|11
|4
|Анахайм
|9
|5
|4
|10
|5
|Сиэтл
|10
|3
|7
|8
|6
|Эдмонтон
|8
|2
|6
|5
|7
|Калгари
|9
|2
|7
|5
|8
|Сан-Хосе
|9
|0
|9
|1
|1.11
|03:00
|
Торонто – Лос-Анджелес
|1 : 4
|1.11
|05:00
|
Ванкувер – Нэшвилл
|- : -
|И
|О
|
|
Джек Хьюз
Нью-Джерси
|8
|18
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|9
|15
|
|
Дилан Ларкин
Детройт
|10
|15
|И
|Г
|
|
Алекс Дебринкэт
Детройт
|10
|9
|
|
Фрэнк Ватрано
Анахайм
|9
|9
|
|
Теуво Терявяйнен
Каролина
|10
|8
|И
|КН
|
|
Джонатан Куик
Рейнджерс
|3
|0.41
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|4
|1.25
|
|
Семен Варламов
Айлендерс
|2
|1.51