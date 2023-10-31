Канадского хоккеиста Петгрейва подвергли травле после смертельной травмы Джонсона

Канадский хоккеист «Шеффилда» Мэтт Петгрейв, нанесший смертельную травму экс-форварду «Ноттингема» Адаму Джонсону, подвергся травле в интернете, сообщает The Telegraph.

Во время матча высшей хоккейной лиги Великобритании 28 октября Джонсон получил глубокое рассечение коньком в области шеи после столкновения с Петгрейвом. Форвард «Ноттингема» сразу покинул лед в сопровождении судей и игроков. Спасти жизнь 29-летнего хоккеиста не удалось.

Как сообщает The Telegraph, после этой трагедии Петгрейву отправляют в социальных сетях сообщения, в том числе с пожеланиями смерти. При этом часть болельщиков встали на защиту канадца, посчитав, что столкновение было случайным.

Джонсон выступал в НХЛ в составе «Питтсбурга». На его счету 5 (1+4) очка в 13 матчах в сезонах 2018/19 и 2019/20.