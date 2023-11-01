«Торонто» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ

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«Лос-Анджелес» выиграл у «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

У гостей заброшенными шайбами отметились Адриан Кемпе, Андреас Энглунд, Филлип Дано и Артур Калиев. Единственный гол «Кингз» на счету Джона Тавареса.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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